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22.12.16 / 18:55 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне

ММВБ — 2174,64 пункта, РТС — 1125,80 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в четверг закрылись падением индексов. ММВБ потерял 1,70% и закрылся на отметке 2174,64 пункта, а РТС снизился на 1,32% до 1125,8 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова связывает падение индексов с началом предпраздничных распродаж бумаг. Тем не менее, она указывает на то, что «нежелание инвесторов вытягивать индикаторы рынка акций на новые максимумы почувствовалось еще в среду». До конца года, согласно ожиданиям Сосновой, торговля будет «неяркой и малоактивной».

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