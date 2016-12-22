Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне ММВБ — 2174,64 пункта, РТС — 1125,80 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в четверг закрылись падением индексов. ММВБ потерял 1,70% и закрылся на отметке 2174,64 пункта, а РТС снизился на 1,32% до 1125,8 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова связывает падение индексов с началом предпраздничных распродаж бумаг. Тем не менее, она указывает на то, что «нежелание инвесторов вытягивать индикаторы рынка акций на новые максимумы почувствовалось еще в среду». До конца года, согласно ожиданиям Сосновой, торговля будет «неяркой и малоактивной».