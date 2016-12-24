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24.12.16 / 23:30 Новости / Общество / Россия и мир

На Украине был задержан учредитель крымского музея

Нападавшие якобы требовали перенести музей на территорию краины

крым море лето отдых туризм севастопольНа учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина в середине декабря было совершено нападение в украинском Херсоне. Об этом рассказал в субботу член крымского правительства Заур Смирнов.

Смирнов сообщил, что Альтина задержали на три часа. Нападавшие якобы требовали от него, чтобы он перенес музей-заповедник на территорию Украины. По мнению парламентария, это «политика киевских властей, которая направлена на то, чтобы из Крыма было вывезено максимальное количество культурных ценностей».

Добавим, Крымский исторический музей-заповедник находится в крымском Бахчисарае. Создателем этого негосударственного музея был Гуливер Альтин. Основу экспозиции музея-заповедника составляют фонды Крымского исторического музея «Ларишес».

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