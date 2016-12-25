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25.12.16 / 15:16 Новости / Общество / Россия и мир

«Согаз» выплатит семьям погибших военных более 5,8 млн рублей

Самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем

«Согаз» выплатит семье каждого погибшего в крушении Ту-154 военнослужащего более 5,8 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщили в страховой компании.

Страховая выплата составит 2,3 млн рублей, а единовременное пособие — 3,5 млн рублей. В «Согазе» отметили, что выплаты произведут в ближайшее время.

Добавим, самолет Минобороны Ту-154 разбился над Черным морем в воскресенье рано утром. На борту находились 92 человека, которые направлялись в Сирию поздравить российских военнослужащих с праздниками. В понедельник в РФ объявлен национальный траур. АБН ведет хронику событий.

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