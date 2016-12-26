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26.12.16 / 15:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Управление по охране памятников Ленобласти приступит к работе 1 февраля

В него войдет 41 человек

Управление по охране памятников культуры Ленинградской области начнет работу с 1 февраля 2017 года. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

В штат нового органа войдет 41 человек. «Очень хочется, чтобы год 90-летия Ленобласти стал продуктивным в плане сохранения памятников. Есть много вопросов по Выборгу и другим районах, где расположены знаковые объекты», — подчеркнул Дрозденко.

Напомним, ранее сообщалось, что управление по охране памятников Ленобласти приступит к работе в январе. Новый орган станет аналогом петербургского КГИОП.

В реестр памятников Ленинградской области входят около 4,6 тыс. объектов. Примерно половина из них нуждается в реставрации.

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