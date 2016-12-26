Продажи музыки в интернете в России выросли на 20% в 2016 году До 2,8 млрд рублей

Продажи музыки через интернет в России в 2016 году выросли на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Как сообщил Волин RNS, продажи музыки в текущем году составили 2,8 млрд рублей. Продажи видеоконтента выросли так же на 20% до 4,5 млрд рублей, электронных книг — на 43% до 2,3 млрд. Цифровые продажи игр составили 53 млрд рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Объем интернет рынков в текущем году составил 2,27 трлн рублей. Эта сумма включает в себя и электронные платежи. Показатель стал выше прошлогоднего на 16%.