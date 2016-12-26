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26.12.16 / 09:53 Новости / Россия и мир

Продажи музыки в интернете в России выросли на 20% в 2016 году

До 2,8 млрд рублей

банк-интернет-онлайн-клавиатура-карта-покупки-trkterra.ru_Продажи музыки через интернет в России в 2016 году выросли на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Как сообщил Волин RNS, продажи музыки в текущем году составили 2,8 млрд рублей. Продажи видеоконтента выросли так же на 20% до 4,5 млрд рублей, электронных книг — на 43% до 2,3 млрд. Цифровые продажи игр составили 53 млрд рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Объем интернет рынков в текущем году составил 2,27 трлн рублей.  Эта сумма включает в себя и электронные платежи. Показатель стал выше прошлогоднего на 16%.

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