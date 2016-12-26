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26.12.16 / 10:49 Новости / Россия и мир

Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154

Теракт не рассматривается в качестве основной версии

Ту-154Министерство транспорта назвало основные версии катастрофы Ту-154. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Максим Соколов в понедельник.

«Мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», — сказал он. При этом Соколов подчеркнул, что версия теракта не рассматривается в качестве основной.

Напомним, самолет Ту-154 министерства обороны РФ пропал с радаров в воскресенье. Он вылетел из Адлера в Сирию. Позднее стало известно, что воздушное судно потерпело крушение над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, среди которых восемь членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших музыканты ансамбля имени Александрова, правозащитник Елизавета Глинка и представители СМИ.

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