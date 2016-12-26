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26.12.16 / 16:49 Новости / Общество / Россия и мир

«ВКонтакте» запустила локальный таргетинг рекламы

Который позволит показывать объявления пользователям, бывающим в определенных местах

Вконтакте2Соцсеть «ВКонтакте» запустила гиперлокальный таргетинг рекламы. Об этом в понедельник рассказали в компании.

Как стало известно vc.ru, такая функция позволит показывать рекламу юзерам, которые бывают в определенных ТЦ, офисах, кафе и т.д. Рекламодатель сможет указать до 100 точек на карте.

Ранее стало известно, что в сервисе «Яндекс.Деньги» появилась возможность совершать платежи в соцсети «Вконтакте». Перевести деньги можно любому пользователю из списка друзей, указавшему свой номер телефона. Функция доступна для владельцев устройств на Windows 10. В приложении сервиса появилась функция под названием «Другу из Вконтакте».

По материалам: vc.ru
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