Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю выросла на 1,6% Количество безработных выросло на 13,58 тыс. человек

Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 15 по 21 декабря выросла на 1,6%. Об этом сообщили во вторник в Министерстве труда и социальной защиты.

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, составляет 875,9 тыс. человек. За неделю она выросла на 13,58 тыс. человек. Снижение безработицы произошло в четырех регионах: Москве, Чечне, Ингушетии и Ненецком автономном округе.

Напомним, по данным Росстата в ноябре количество безработных в России сократилось на 7,2% год к году. Общий уровень безработицы в ноябре составил 5,4% от общего числа экономически активного населения России. Численность безработных, согласно подсчетам Росстата, превысила 4,1 млн человек.