Ford запустит центр климатических испытаний с условиями от -40 до +55 градусов Центр откроют в Кельне в конце 2017 года

Автоконцерн Ford откроет новый центр климатических испытаний с условиями от -40 до +55 градусов, экстремальными температурами Крайнего Севера и пустыни. Об этом в компании сообщили во вторник.

Новый центр откроют в Кельне. Также центр станет первой в мире автомобильной тестовой площадкой, способной воспроизводить условия, аналогичные тем, что встречаются на высоте 5,2 тыс. м. Также он позволит моделировать климатические условия, характерные для высот Кавказа, Алтая, Камчатки и высокогорья Европы, а также климата Восточной Сибири.

Площадь нового испытательного центра составит 5,5 тыс. кв. м. В центре будут две климатические аэродинамические трубы, лаборатория, моделирующая высокогорные условия и четыре температурные камеры, три из которых позволят тестировать автомобили в условиях различной влажности.

Тестовый центр работать в конце 2017 года. Тестовую площадку будут использовать для испытаний всех моделей. Сумма инвестиций в оборудование составила несколько млн евро.

Отметим, в число центров испытаний Ford в Европе также входит тестовый полигон Ford в Ломмеле (Бельгия). Там построили трек, имитирующий худшие на свете дороги, высокоскоростной трек, солевые и грязевые ванны.

Автомобили Ford проходят тесты в условиях реальной эксплуатации общей протяженностью 5,5 млн км. Их проводят в том числе в пустыне Мохаве (США), за Северным полярным кругом, а также на высокогорной дороге Гросглокнер (Австрия).