«Газпром нефть» в 2017 году планирует увеличить добычу нефти на 5% Углеводородов – на 4,5%

«Газпром нефть» планирует за 2017 году увеличить добычу нефти на 4,5-5%. Об этом компания сообщила во вторник.

Добычу углеводородов «Газпром нефть» рассчитывает нарастить на 4-4,5%. Ранее компания планировала долее «агрессивное и энергичное» наращивание добычи, однако это стало невозможно из-за договоренностей с ОПЕК.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснил, как пройдет наращивание нефтедобычи в рамках соглашений по ее снижению. «За точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу», — сказал Дюков.

Напомним, для регулирования рынка крупнейшие мировые добытчики нефти договорились в 2017 году снизить добычу нефти. Суммарное сокращение стран ОПЕК составит 1,2 млн баррелей в сутки, не входящих в картель стран – 558 тыс. баррелей. Из них доля России составит 300 тыс. баррелей в сутки. Российские компании будут сокращать добычу пропорционально.