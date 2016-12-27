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27.12.16 / 14:19 Новости / Россия и мир / Финансы

Грузооборот на ВСЖД увеличился на 8,5% в 2016 году

Также ВСЖД перечислила в бюджет Иркутской области более 14,5 млрд рублей

железная дорога cdn.minval.azГрузооборот на Восточно-Сибирской железной дороге вырос на 8,5% в нынешнем году. Об этом во вторник сообщил глава ВСЖД Василий Фролов.

По словам Фролова, ВСЖД перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды Иркутской области налоговых отчислений на сумму 14,5 млрд рублей в этом году. Также глава железной дороги отметил, что в 2016 году было отремонтировано свыше 512 км путей.

Добавим, на Восточно-Сибирская железная дорога пролегает на территории Бурятии, Иркутской области, республики Саха и Забайкальского края. Рост пассажирооборота по итогам этого года составил 3,3%. Железной дорогой воспользовались свыше 14 млн человек. Инвестиционная программа ВСЖД в 2016 году составила 39,5 млрд рублей.

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