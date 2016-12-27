Кириенко возглавил наблюдательный совет «Росатома» Экс-глава Грызлов остался в составе совета

Первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко стал председателем наблюдательного совета «Росатома». Кремль сообщил об этом во вторник.

Бывший глава набсовета Борис Грызлов остался в его составе. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Отметим, с 2005 года Кириенко был руководителем Федерального агентства по атомной энергии, с 2007 года – генеральным директором «Росатома». В администрации Кремля стал работать с октября 2016 года. Главой «Росатома» вместо него назначили Алексея Лихачева, ранее работавшего первым замминистра экономического развития.