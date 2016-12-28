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28.12.16 / 10:09 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Московская биржа открылась в зеленой зоне

ММВБ 2191,17; РТС 1137,73

Фото АБН

Фото АБН

Торги среды на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ поднялся до отметки 2191,17 пунктов, индекс РТС – до отметки 1137,73 пунктов.

По фиксингу на 10:02 по московскому времени индекс ММВБ составил 2194,56 пунктов, он вырос на 0,23%. Индекс РТС составил 1140,33 пункта, он вырос на 0,40%.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что в среду на российских площадках движение индексов будет безыдейным. Аналитик ожидает низкой активности торговли и индексов в «боковике». Накануне выросла в цене Brent, из чего следует, что российские индикаторы рынка также подпрыгнули вверх. Соснова прогнозирует значение ММВБ к концу торгов ниже отметки 2200 пунктов, а доллар при этом – на уровне 60,5-61 рубль.

Торги на Токийской фондовой бирже в среду закрылись на повышении. Индекс TOPIX составил 1536,80 пунктов с подъемом на 0,59 пунктов. Индекс JPX-Nikkei 400 составил 13780 пунктов, его рост – 4,82 пункта.

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