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28.12.16 / 19:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Российская экономика завершает стадию адаптации к внешним вызовам – Набиуллина

Со следующего года начнет расти

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Российская экономика в этом году находится на завершающей стадии адаптации к внешним вызовам. Об этом в среду в интервью телеканалу «Россия 24» заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год — год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам», — сказала Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, в 2017 году экономика перейдет в стадию роста. Он пройдет за счет умеренного роста потребления и восстановления инвестиционной активности. Темы роста не составят более 1%.

Отметим, ранее Набиуллина дала прогноз по инфляции в 2016 году. По ее мнению, индекс составит 5,4-5,8%. В частности, к ноябрю рост цен составил 5% — это стало историческим минимумом для РФ.

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