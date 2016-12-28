Роскосмос, ФБК и «Роснефть». Итоги среды

Ни один день в последнюю неделю перед новым годом не обходится без новостей о стадионе на Крестовском острове в Петербурге: в среду ФБК попросил ФАС проверить строительство арены. РФ и Турция, в то же время, согласовали план перемирия по Сирии, а «Роснефть» подала иск против «Транснефти». Кроме того, Роскосмос сообщил о намерении удвоить пусковую программу, правительство увеличить поддержку регионов, а Усманов — вернуть статус налогового резидента России.

В 2017 году удвоят пусковую программу Роскосмоса. «Мы понимаем всю ответственность, которая с этим связана», — сказал глава госкорпорации Игорь Комаров.

Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии. Об этом сообщило урецкое агентство Anadolu. Согласно договоренности, достигнутой странами, военные действия будут приостановлены в полночь 29 декабря.

«Роснефть» подала иск против «Транснефти». Сам иск был подан 27 декабря. Позднее в среду в Арбитражном суде Москвы сообщили, что иск «Роснефти» был удовлетворен. Он был связан с обеспечением имущественных интересов компании.

В 2017 году правительство увеличит поддержку регионов до 1,6 трлн рублей. Поддержка будет увеличена на 9%. Увеличение поддержки, по словам председателя правительства Дмитрия Медведева, было «не самым простым делом».

Алишер Усманов намерен вернуть статус налогового резидента РФ. По словам бизнесмена, он намерен снова стать налоговым резидентом РФ после ухода с поста президента Международной федерации фехтования.

Фонд борьбы с коррупцией попросил ФАС проверить стадион на Крестовском острове в Петербурге. ФБК заявил, что Смольный незаконно заключил госконтракт с новым подрядчиком – компанией «Метрострой». Кроме того, по данным ФБК, при выплате средств подрядчику были допущены нарушения.