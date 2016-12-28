Петербургское УФАС усмотрело сговор в торгах для Миноборны На общую сумму 2,2 млрд рублей

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило административное дело в отношении «ТД СпецТехМаш», «ТД Стиллаг» и ООО «ПрофБизнес», в действиях которых ведомство усмотрело признаки картельного сговора. Об этом сообщили в УФАС в среду.

Признаки картельных сговоров при проведении торгов на право заключения государственных контрактов на поставку технологического оборудования для нужд Минобороны РФ. Всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Все аукционы прошли при минимальном снижении начальной цены контракта. Организации участвовали в торгах с одного ip-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер.

Ранее УФАС возбудил другое дело о сговоре на рынке оказания военно-патриотических услуг в отношении ММО ВПО «Красная звезда» и ООО «Милитаристайлтур». В ходе рассмотрения информации, УФАС выявил признаки картельных сговоров при проведении торгов: на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Петербурге и Ленобласти, на организацию военно-полевых сборов для молодежи Красносельского района, археологической экспедиции в Пушкинские горы и дайв-экспедиций для жителей МО «Южно-Приморский».

Речь шла о семи контрактах, три из которых были заключены с «Красной звездой». Сумма контрактов — более 4 млн рублей. Компании, по данным УФАС, подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса и одного компьютера. Понижение на аукционах составляло 0,5-1%.