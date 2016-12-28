Венесуэла сократит нефтедобычу на 95 тыс. баррелей – СМИ В рамках выполнения соглашения стран ОПЕК

Власти Венесуэлы пообещали сократить добычу нефти в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

В настоящее время Венесуэла добывает 2,4 млн баррелей нефти в сутки. По словам министра нефти страны Эулохио дель Пино, в результате сокращения добычи цена на нефть, добываемую Венесуэлой, может достигнуть $45-55 за баррель.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто на саммите ОПЕК 30 ноября. К странам-участницам присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия. Общее сокращение должно составить 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. РФ сократит добычу на 300 тыс. баррелей в день.