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28.12.16 / 00:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Венесуэла сократит нефтедобычу на 95 тыс. баррелей – СМИ

В рамках выполнения соглашения стран ОПЕК

нефть добычаВласти Венесуэлы пообещали сократить добычу нефти в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

В настоящее время Венесуэла добывает 2,4 млн баррелей нефти в сутки. По словам министра нефти страны Эулохио дель Пино, в результате сокращения добычи цена на нефть, добываемую Венесуэлой, может достигнуть $45-55 за баррель.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто на саммите ОПЕК 30 ноября. К странам-участницам присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия. Общее сокращение должно составить 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. РФ сократит добычу на 300 тыс. баррелей в день.

По материалам: reuters.ru
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