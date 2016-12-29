Московская биржа открылась в зеленой зоне ММВБ – 2185,45; РТС – 1142,01

Московская биржа открыла торги четверга в зеленой зоне. По фиксингу в 10:06 ММВБ вырос на 0,11% и составил 2185,45 пункта.

РТС в эту минуту достиг 1142,01 пункта. Он стал больше на 0,33%.

Перед началом торгов в РФ сложился умеренно негативный фон, отметила ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова. Фондовые индексы США закрылись в минусе, азиатские индикаторы также торгуются в красной зоне.

Индекс ММВБ накануне протестировал 2200 пункта и пошел на снижение до 1980 пункта. «Предполагается, что сегодня он закроется несколько ниже предыдущего уровня закрытия, вблизи 1975 пункта».

Отметим, Токийская биржа закрылась на снижении. Индекс TOPIX снизился на 18,41 до 1518,39 пункта. Nikkei уменьшился на 158,50 до показателя в 13622,00 пункта.