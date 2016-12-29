Стадион на Крестовском остроме может принять первых зрителей до Кубка конфедераций Возможно, мотошоу

Стадион на Крестовском острове может принять первых зрителей до Кубка конфедераций. Об этом журналистам в четверг рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент АБН.

По словам Албина, в I квартале 2017 года до старта Кубка конфедераций может пройти тестовое мероприятие. Например, мотошоу и лазерное шоу.

Вице-губернатор отметил, что стадион достроен. Очередной заключенный контракт с «Метростроем», по мнению Албина, этому не противоречит.

Напомним, в 2017 году на стадионе пройдут матчи Кубка конфередарций, в 2018 – Чемпионата мира по футболу. В ноябре специалисты FIFA раскритиковали качество стадиона. В частности, претензии были к выкантному полю, отсутствию писсуаров в раздевалке для тренеров и так далее. На устранение замечаний ФИФА направлен второй констракт с «Метростроем». Отметим, ранее первый матч на стадионе должна была отыграть сборная России, однако после стало известно, что это будет матч ФК «Зенит». Возможно, игра пройдет с клубом «Урал».