Стадион и «Спецстрой». Итоги четверга

В четверг комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 заявила о том, что на борту мог быть совершен теракт. Рейтинг одобрения Путина, в то же время, достиг максимального значения за год, а сам президент подписал указ об упразднении «Спецстроя» и объявил о прекращении огня в Сирии. А в Петербурге ввели в эксплуатацию стадион на Крестовском острове.

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина достиг максимального значения за 2016 год. Показатели одобрения деятельности президента выросли с 85,8% до 86,8%. Рейтинг одобрения деятельности премьера Дмитрия Медведева, в свою очередь, вырос на 0,1% до 61,2%.

Комиссия по расследованию причин крушения самолета Ту-154 не отрицает версии теракта на борту воздушного судна. Однако, по словам начальника Службы безопасности полетов авиации ВС Сергея Байнетова, версия теракта не приоритетная.

Путин объявил о прекращении огня в Сирии. Сирийские власти и оппозиция подписали три документа: о прекращении огня, о комплексе мер по контролю за прекращением огня и о начале мирных переговоров. Прекращение огня, как ожидается, произойдет в полночь 30 декабря.

Стадион на Крестовском острове в Петербурге ввели в эксплуатацию. Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин. «Стадион помог в течение полугода мобилизовать строительный потенциал города. Нам нужны такие объекты.», — сказал Албин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении «Спецстрой». Функции «Спецстроя», а также его штат в размере 200 человек, переданы Минобороны РФ.