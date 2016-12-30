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30.12.16 / 12:27 Новости / Россия и мир

Путин поговорил по телефону с Назарбаевым

Стороны обсудили переговоры по Сирии

путин радуга 6Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле в пятницу.

Стороны обсудили проведение в Астане переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, Темой разговора Путина и Назарбаева также стали итоги саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой проведения переговоров по Сирии в Астане. Назарбаев подтвердил готовность принять переговоры в столице Казахстана.

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