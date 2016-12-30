Путин поговорил по телефону с Назарбаевым Стороны обсудили переговоры по Сирии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле в пятницу.

Стороны обсудили проведение в Астане переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, Темой разговора Путина и Назарбаева также стали итоги саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой проведения переговоров по Сирии в Астане. Назарбаев подтвердил готовность принять переговоры в столице Казахстана.