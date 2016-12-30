Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154 Ранее в банке решили списать кредиты тех, кто был в самолете

Сбербанк открыл специальный счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом в пятницу сообщили в Сбербанке.

Получателем средств станет благотворительный фонд «Православие и Мир». Он выступил с инициативой по созданию специального счета.

Расчетный счет №40703810738000006071 будет работать до 15 февраля 2017 года. Реквизиты для перечисления средств: БФ «Православие и Мир», ИНН 7743069277, реквизиты банка — БИК 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225. Комиссию за переводы банк не берет.

Ранее Сбербанк сообщил, что спишет кредиты погибшим в авиакатастрофе. Кредиты аннулируют как для погибших, так и для их родственников. Это коснется также и других их долгов.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны упал под Сочи в акваторию Черного моря. Погибли все 92 человека, которые находились на борту.