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03.01.17 / 01:57 Новости / Политика / Россия и мир

Допрос Нетаньяху завершился

Он продолжался несколько часов

Беньямин НетаньяхуПолиция завершила допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом во вторник сообщили в кабинете министров еврейского государства.

Допрос премьер-министра длился несколько часов и прошел в резиденции Нетаньяху. Речь шла о возможном участии его в коррупции. В кабмине отметили, что допрос был с предостережением.

Ране следствие заинтересовали возможные «подарки» со стороны бизнесменов, которые получал Нетаньяху. Сам он какое-либо участие в коррупции отвергал. Премьер-министру верен, что расследование ни к чему не приведет.

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