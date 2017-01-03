Допрос Нетаньяху завершился Он продолжался несколько часов

Полиция завершила допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом во вторник сообщили в кабинете министров еврейского государства.

Допрос премьер-министра длился несколько часов и прошел в резиденции Нетаньяху. Речь шла о возможном участии его в коррупции. В кабмине отметили, что допрос был с предостережением.

Ране следствие заинтересовали возможные «подарки» со стороны бизнесменов, которые получал Нетаньяху. Сам он какое-либо участие в коррупции отвергал. Премьер-министру верен, что расследование ни к чему не приведет.