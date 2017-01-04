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04.01.17 / 23:57 Новости / Общество / Россия и мир

За 2016 год Грузию посетили более миллиона россиян

На 100 тыс. человек больше, чем в 2015 году

ГрузияЗа 2016 год Грузию посетили 1 млн 37 тыс. россиян. Об этом в среду сообщила Администрация туризма республики.

Отмечается, что турпоток из России вырос на 100 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. Тогда в Грузии побывали 925 тыс. россиян.

Добавим, Россия заняла четвертое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию. Первое место занял Азербайджан (1 млн 523 тыс.), второе — Армения (1 млн 496 тысяч), третье — Турция (1 млн 254 тысяч). В феврале текущего года заместитель руководителя российского Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Роман Скорый отмечал, что Россия и Грузия не до конца реализуют туристический потенциал и должны совместно работать над этим.

По материалам: tass.ru
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