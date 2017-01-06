Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю Большинство проголосовало за

Палата представителей конгресса США осудила резолюцию ООН по Израилю, запрещающую республике строить поселения на территории Палестины. Об этом пишет в пятницу The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, за принятие соответствующего заявления проголосовали 342 члена палаты представителей. Против высказались только 80 из них.

В документе сказано, что США «должны противостоять (решениям резолюции) и наложить вето на будущие резолюции Совбеза ООН, которые стремятся навязать решения вопросов об окончательном статусе или являются односторонними и антиизраильскими». Ожидается, что теперь его рассмотрит Сенат.

Напомним, в декабре прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую активность Израиля. Позже избранный президент США раскритиковал документ и заявил, что его принятие может усложнить ведение переговоров в регионе.