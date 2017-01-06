Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю

Палата представителей конгресса США осудила резолюцию ООН по Израилю, запрещающую республике строить поселения на территории Палестины. Об этом пишет в пятницу The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, за принятие соответствующего заявления проголосовали 342 члена палаты представителей. Против высказались только 80 из них.
В документе сказано, что США «должны противостоять (решениям резолюции) и наложить вето на будущие резолюции Совбеза ООН, которые стремятся навязать решения вопросов об окончательном статусе или являются односторонними и антиизраильскими». Ожидается, что теперь его рассмотрит Сенат.
Напомним, в декабре прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую активность Израиля. Позже избранный президент США раскритиковал документ и заявил, что его принятие может усложнить ведение переговоров в регионе.