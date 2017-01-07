Американская разведка обнародовала доказательства причастности России к кибератакам Обама и Трамп получили секретную версию доклада

Национальная разведка США в пятницу опубликовала доклад о кибератаках на серверы Демократической партии. В докладе говорится о причастности российских хакеров с целью вмешательства в президентские выборы в США.

Также в докладе высказывается предположение, что «с высокой степенью вероятности» приказ об организации кибератак мог отдать лично Владимир Путин. Кремль якобы преследовал цель дискредитировать идею демократии в глазах американского народа, а также очернить Хиллари Клинтон, утверждается в опубликованном докладе.

Более подробную, секретную версию доклада нацразведки получили только Барак Обама и Дональд Трамп в ходе специального брифинга, прошедшего 6 января.

Напомним, в конце декабря 2016 года Белый дом обвинил Россию в причастности к взлому серверов Демпартии США с полным доступом к рабочей почте. После этого Вашингтон выслал в Москву 35 российских дипломатов. Владимир Путин заявил о полной непричастности России к кибератакам и пообещал, что Кремль не станет предпринимать ответных мер в отношении американских дипломатов.

Напомним также, Дональд Трамп заявил, что кибератаки не повлияли на результаты президентских выборов.