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07.01.17 / 01:45 Новости / Политика / Россия и мир

Американская разведка обнародовала доказательства причастности России к кибератакам

Обама и Трамп получили секретную версию доклада

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Национальная разведка США в пятницу опубликовала доклад о кибератаках на серверы Демократической партии. В докладе говорится о причастности российских хакеров с целью вмешательства в президентские выборы в США.

Также в докладе высказывается предположение, что «с высокой степенью вероятности» приказ об организации кибератак мог отдать лично Владимир Путин. Кремль якобы преследовал цель дискредитировать идею демократии в глазах американского народа, а также очернить Хиллари Клинтон, утверждается в опубликованном докладе.

Более подробную, секретную версию доклада нацразведки получили только Барак Обама и Дональд Трамп в ходе специального брифинга, прошедшего 6 января.

Напомним, в конце декабря 2016 года Белый дом обвинил Россию в причастности к взлому серверов Демпартии США с полным доступом к рабочей почте. После этого Вашингтон выслал в Москву 35 российских дипломатов. Владимир Путин заявил о полной непричастности России к кибератакам и пообещал, что Кремль не станет предпринимать ответных мер в отношении американских дипломатов.

Напомним также, Дональд Трамп заявил, что кибератаки не повлияли на результаты президентских выборов.

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