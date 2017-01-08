Премьер Японии планирует посетить Россию в 2017 году В первой половине года

Японский премьер Синдзо Абэ намерен посетить Россию в нынешнем году. Об этом он сообщил в воскресенье на встрече со своими сторонниками.

Абэ планирует приехать в Россию в первой половине года. В эфире телеканала NHK он также заявил, что ведение совместной экономической деятельности на Курильских островах может стать «большим плюсом на пути к решению проблемы заключения мирного договора».

Добавим, в декабре российский президент Владимир Путин побывал с визитом в Японии. Он обсудил параметры совместного сотрудничества в сельскохозяйственной деятельности на южных Курильских островах с Абэ.

Отметим, согласно проведенному опросу, 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и Абэ. Положительную оценку дали 38,7% опрошенных.