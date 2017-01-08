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08.01.17 / 13:31 Новости / Политика / Россия и мир

Премьер Японии планирует посетить Россию в 2017 году

В первой половине года

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Японский премьер Синдзо Абэ намерен посетить Россию в нынешнем году. Об этом он сообщил в воскресенье на встрече со своими сторонниками.

Абэ планирует приехать в Россию в первой половине года. В эфире телеканала NHK он также заявил, что ведение совместной экономической деятельности на Курильских островах может стать «большим плюсом на пути к решению проблемы заключения мирного договора».

Добавим, в декабре российский президент Владимир Путин побывал с визитом в Японии. Он обсудил параметры совместного сотрудничества в сельскохозяйственной деятельности на южных Курильских островах с Абэ.

Отметим, согласно проведенному опросу, 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и Абэ. Положительную оценку дали 38,7% опрошенных.

По материалам: kyodonews.jp
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