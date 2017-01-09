Дольщики ГК «Город» на «почтовой» акции напомнят Полтавченко о недостроях Будут писать письма

Дольщики ГК «Город» напомнят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко о своих проблемах, массово отправив письма в приемную правительства. Об этом АБН в понедельник рассказала дольщица Алла Андреева.

Акция пройдет во вторник. Таким образом они хотят напомнить губернатору Петербурга о ситуации с недостроями, которая не решается годами.

«Нам много чего обещали, но мало что из этого в итоге делается. Такая ситуация складывается со всеми дольщиками. Летом, например, на последнем большом собрании с вице-губернатором Игорем Албиным обещали достроить „Новую Скандинавию“. Но там до сих пор беда, хотя это и не самый проблемный объект. Конечно, город был занят строительством стадиона на Крестовском острове, это же стройка века. Дольщиков не устраивает то, что происходит на стройке. Мы хотим, чтобы Георгий Полтавченко обратил пристальное внимание не существующую проблему», — прокомментировала Алла Андреева.

Напомним, ГК «Город» строит в Петербурге три ЖК: «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морскую звезду». Бывшие руководители группы компаний находятся под следствием. Их подозревают в мошенничестве. В начале 2016 года стало известно, что что строительство комплексов завершит банк «Санкт-Петербург». Долги по объектам, по оценке дольщиков, составляют не менее 10 млрд рублей.