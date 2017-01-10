Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне ММВБ – 2237,49 пункта; РТС – 1175,01 пункта

Торги на Московской фондовой бирже во вторник завершились ростом индексов. ММВБ вырос на 1,19% до 2237,49 пункта, а РТС увеличился на 1,27% и закрылся на отметке 1175,01 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что рост российских фондовых индексов связан со стабилизацией нефти Brent в районе 55 за баррель. Американские и европейские индексы, в то же время, демонстрируют «околонулевую динамику», отмечает Соснова.

Инвесторы ждут заявлений избранного президента США Дональда Трампа о его политике в отношении Китая и России. В этой связи индекс доллара США, который показывает отношение к корзине из шести основных валют, волатилен.