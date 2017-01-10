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10.01.17 / 01:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Fiat Chrysler может свернуть производство в Мексике из-за Трампа

Глава компании будет ориентироваться на действия политика после инаугурации

Фото cnbc.com

Фото cnbc.com

Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler может полностью свернуть производство автомобилей на территории Мексики, если избранный президент США Дональд Трамп установит высокие таможенные пошлины. Об этом в понедельник сообщил глава автоконцерна Серджо Маркионне.

Он сказал, что пошлины на импорт автомобилей после прихода Трампа могут быть «ощутимо высоки, причем до такой степени, что это сделает производство в Мексике экономически нецелесообразным». Маркионне признал, что в таком случае концерн вынужден будет прекратить производство машин в Мексике. "Давайте посмотрим, что произойдет, когда избранный президент придет, и узнаем, как он смотрит на импорт", — подытожил он.

Напомним, ранее Fiat Chrysler объявили о планах создать две тысячи рабочих мест в США. В частности, концерн намерен инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. Трамп публично поблагодарил автопроизводителя за это решение.

 

По материалам: tass.ru
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