Fiat Chrysler может свернуть производство в Мексике из-за Трампа Глава компании будет ориентироваться на действия политика после инаугурации

Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler может полностью свернуть производство автомобилей на территории Мексики, если избранный президент США Дональд Трамп установит высокие таможенные пошлины. Об этом в понедельник сообщил глава автоконцерна Серджо Маркионне.

Он сказал, что пошлины на импорт автомобилей после прихода Трампа могут быть «ощутимо высоки, причем до такой степени, что это сделает производство в Мексике экономически нецелесообразным». Маркионне признал, что в таком случае концерн вынужден будет прекратить производство машин в Мексике. "Давайте посмотрим, что произойдет, когда избранный президент придет, и узнаем, как он смотрит на импорт", — подытожил он.

Напомним, ранее Fiat Chrysler объявили о планах создать две тысячи рабочих мест в США. В частности, концерн намерен инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. Трамп публично поблагодарил автопроизводителя за это решение.