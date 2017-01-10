Глава ЦРУ обвинил Трампа в недооценке американской разведки И это опасно для безопасности США

Избранный президент США Дональд Трамп «должен признать», что разведывательное сообщество играет важную роль в безопасности страны. Об этом в понедельник заявил в комментарии CNN директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Новая администрация и любой президент должны признать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и служащие разведки могут помочь сохранить эту страну в безопасности и защитить наши национальные интересы в сфере безопасности», — сказал Бреннан. Он добавил, что глава государства, который не признает это, подвергает страну опасности.

Напомним, ранее CNN сообщало, что Бреннон, комментируя доклад о вмешательстве России в американские выборы, высоко оценил профессионализм и информированность разведывательных служб. Он добавил, что спецслужбы «имеют большую уверенность в своих знаниях, понимании ситуации и оценке того, что произошло».

Трамп, которому был представлен доклад, сказал, что он «многое узнал». В штабе политика сообщили, что Трамп примет решение о введении возможных мер против России после инаугурации, которая состоится 20 января.