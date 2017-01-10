Заводы Ford Sollers перешли на пятидневную рабочую неделю Речь идет о трех производственных площадках и на заводе двигателей

Заводы Ford Sollers перешли на пятидневную рабочую неделю. Об этом в компании сообщили во вторник.

Три производственных площадки во Всеволожске, в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге, ранее работавшие 4 дня в неделю, с начала 2017 года переходят на новый режим работы для выполнения увеличенной производственной программы. Завод в Елабуге начнет работу 16 января, а во Всеволожске и Набережных Челнах — 12 января.

На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах компания производит по технологии полного цикла модели Ford Fiesta и Ford EcoSport. В Елабуге по технологии полного цикла производятся Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 50%.