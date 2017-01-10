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10.01.17 / 19:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Резервный фонд РФ сократился на 1 трлн рублей в декабре

На 1 января в фонде оставалось 972,13 млрд рублей

резервный-фонд-деньги-банк-банкаРезервный фонд России сократился на 1,06 трлн рублей в декабре. Об этом во вторник сообщили в Минфине.

По состоянию на 1 января объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд). Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысил 4,35 трлн рублей ($71,87 млрд). Он увеличился увеличился на $610 млн за декабрь. Также доход от размещения средств Резервного фонда в Банке России с 15 по 31 декабря 2016 года составил 1,15 млрд рублей ($20 млн).

Добавим, ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров заявил, что Резервный фонд будет исчерпан в этом году. В ноябре объем средств в фонде вырос до 2,03 трлн рублей. При этом в долларах он сократился на 1,1%, до $31,3 млрд.

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