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11.01.17 / 12:55 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль прокомментировал информацию о наличии у него компромата на Трампа

Песков назвал это «абсолютным вымыслом»

Дональд Трамп3В Кремле нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом», — сказал Песков.

Он также уточнил, что у Кремля нет компромата на бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон.

Напомним, в среду издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад, в котором утверждается, что у России есть компромат на Трампа. Издание отметило, что его составил бывший агент британской разведки МИ-6. также CNN сообщил, что «выжимку» из этого досье добавили к докладу спецслужб о «вмешательстве России» в ход американских выборов. Однако Трамп назвал доклад лживым.

По материалам: interfax.ru
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