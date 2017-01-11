Кремль прокомментировал информацию о наличии у него компромата на Трампа Песков назвал это «абсолютным вымыслом»

В Кремле нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом», — сказал Песков.

Он также уточнил, что у Кремля нет компромата на бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон.

Напомним, в среду издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад, в котором утверждается, что у России есть компромат на Трампа. Издание отметило, что его составил бывший агент британской разведки МИ-6. также CNN сообщил, что «выжимку» из этого досье добавили к докладу спецслужб о «вмешательстве России» в ход американских выборов. Однако Трамп назвал доклад лживым.