Рекс Тиллерсон оказался владельцем акций «Яндекса» Стоимость акций составляет от $1 тыс. до $15 тыс.

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон оказался владельцем пакета акций компании Yandex N.V. (владеет российским ООО «Яндекс»). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на опубликованную бизнесменом отчетность.

Стоимость акций «Яндекса», которыми владеет Тиллерсон, составляет от $1 тыс. до $15 тыс. Отмечается, что они торгуются на бирже NASDAQ.

Также он, сообщает телеканал, владеет акциями нескольких китайских компаний, в частности, Alibaba. Согласно отчетности, общая сумма активов бывшего владельца Exxon Mobil составляет около $500 млн.

Напомним, Тиллерсона выдвинул на пост госсекретаря США избранный глава государства Дональд Трамп. Слушания по его кандидатуре пройдут в профильном комитете Сената США 11 января.