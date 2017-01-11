В первом квартале 2017 года в Петербурге уволят 5,9 тыс. работников В первом квартале в Петербурге уволят 5,9 тыс. работников

Под сокращение в первом квартале 2017 года в Петербурге попадут 5,905 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в Центре занятости населения города.

О намерении сократить штат сотрудников в 2017 году в конце прошлого года сообщили 448 предприятий. Больше всего сокращений произойдет в банковской сфере. Так, Сбербанк намерен уволить в первом квартале около 500 человек.

Напомним, по данным Росстата в ноябре прошлого года количество безработных в России сократилось на 7,2% год к году. Общий уровень безработицы в ноябре составил 5,4% от общего числа экономически активного населения России. Численность безработных, согласно подсчетам Росстата, превысила 4,1 млн человек.