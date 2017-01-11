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11.01.17 / 12:39 Новости / Россия и мир

В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа

Эвакуированы 16 человек

Фото abnews.ru ГазВ одной из квартир жилого дома в Саратове произошел взрыв бытового газа. Об этом в среду сообщили в региональном главном управлении МЧС.

Хлопок газа произошел в 11:30 мск в доме на Московском шоссе. В результате него вспыхнул пожар, обрушились перекрытия между несколькими этажами. Эвакуированы 16 жильцов, из них четверо детей.

Отметим, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, накануне три человек погибли в результате утечки газа в подмосковном Подольске. Восемь человек госпитализировали.

По материалам: ria.ru
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