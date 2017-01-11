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11.01.17 / 19:19 Новости / Россия и мир / Спорт

«Зенит» может приобрести защитника «Бенфики» Лысцова — источник

Сумма перехода россиянина оценивается в 2 млн евро

виталий лысцов

Фото fclmnews.ru

«Зенит» может приобрести российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова в это зимнее трансферное окно. Об этом АБН в среду сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

Как отметил источник, сумма трансфера может составить порядка 2 млн евро. «Сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит», — заявил агент россиянина Игорь Тимофеев.

Отметим, Виталий Лысцов – воспитанник воронежского «Локомотива». В российской премьер-лиге футболист дебютировал в ноябре 2012 года. В Португальский клуб «Униан Лейрия» россиянин перешел в 2014 году, а в 2015 стал игроком «Бенфики». В этом сезоне Лысцов на правах аренды выступал в португальской команде «Тондела».

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