«Зенит» может приобрести защитника «Бенфики» Лысцова — источник Сумма перехода россиянина оценивается в 2 млн евро

«Зенит» может приобрести российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова в это зимнее трансферное окно. Об этом АБН в среду сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

Как отметил источник, сумма трансфера может составить порядка 2 млн евро. «Сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит», — заявил агент россиянина Игорь Тимофеев.

Отметим, Виталий Лысцов – воспитанник воронежского «Локомотива». В российской премьер-лиге футболист дебютировал в ноябре 2012 года. В Португальский клуб «Униан Лейрия» россиянин перешел в 2014 году, а в 2015 стал игроком «Бенфики». В этом сезоне Лысцов на правах аренды выступал в португальской команде «Тондела».