Минюст США выдвинул обвинения против экс-сотрудников Volkswagen По делу о «дизельном скандале»

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шести бывших сотрудников компании Volkswagen. Речь идет, в том числе, о высокопоставленных экс-руководителях немецкого автоконцерна, заявила в среду генеральный прокурор США Лорретта Линч.

По ее словам, на протяжении почти десяти лет эти люди «злоупотребляли своими полномочиями». Прокуратура США обвиняет их в сговоре, нарушении закона о чистом воздухе и электронном мошенничестве, отметила Линч.

Она подтвердила, что европейская компания обещала выплатить штраф в $4,3 млрд. По словам генпрокурора, немецкий автоконцерн в ближайшие три года будет находиться под пристальным наблюдением.

Ранее американское правительство обвинило Volkswagen в оснащении своих дизельных автомобилей программами, которые занижали показатели выбросов вредных веществ. Оно обязало компанию отозвать 482 тыс. легковых машин, которые она продала на территории США в 2009–2015 годах. В апреле 2016 года немецкий автоконцерн договорился с федеральным судом в Сан-Франциско о выкупе уже проданных автомобилей и выплате компенсаций их водителям.

Напомним, концерн Volkswagen объединяет в себе марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Выручка компании в 2015 году составила 14,79 млрд евро.