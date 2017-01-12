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12.01.17 / 12:26 Новости / Общество / Россия и мир

Двое военных погибли в ходе спецоперации в Чечне – СМИ

Они принимали участие по ликвидации сети связанных с ИГ боевиков

армия, военные, солдаты фото с МинобороныВ ходе спецоперации в Чечне погибли двое российских военнослужащих. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что погибшие служили в 141 СМП «Север». Они принимали участие в спецоперации по ликвидации сети боевиков, связанных с запрещенной на территории России группировкой «Исламское государство».

Отметим, в ходе спецоперации убиты четыре боевика. Одному удалось сркыться. Еще несколько десятков человек задержали. Операция прошла на на территории Курчалоевского района и нескольких населенных пунктах Шалинского района.

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