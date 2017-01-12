Двое военных погибли в ходе спецоперации в Чечне – СМИ Они принимали участие по ликвидации сети связанных с ИГ боевиков

В ходе спецоперации в Чечне погибли двое российских военнослужащих. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что погибшие служили в 141 СМП «Север». Они принимали участие в спецоперации по ликвидации сети боевиков, связанных с запрещенной на территории России группировкой «Исламское государство».

Отметим, в ходе спецоперации убиты четыре боевика. Одному удалось сркыться. Еще несколько десятков человек задержали. Операция прошла на на территории Курчалоевского района и нескольких населенных пунктах Шалинского района.