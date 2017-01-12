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12.01.17 / 16:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика

Резник сообщил о поступившей в его адрес угрозе из-за Исаакиевского собора

Инцидент произошел несколько дней назад

Фото АБН

Фото АБН

Депутат петербургского ЗакСа от «Партии роста» Максим Резник заявил о поступившей в его адрес угрозе в связи с его позицией по вопросу об Исаакиевском соборе. Об этом парламентарий написал в четверг на свое странице в Facebook.

Инцидент произошел несколько дней назад. «Подходит ко мне вечером около дома человек и говорит: « Вы, Максим Львович, жизнь в долгую планируете?» Думал два дня. Решил рассказать. Испугался», — сообщил Резник. По словам депутата, неизвестный назвал его преступником «по Исаакию-храму».

Отметим, в пятницу Максим Резник и его коллеги Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Борис Вишневский («Яблоко») проведут встречу с жителями Петербурга у Исаакиевского собора. Они обсудят судьбу музея-памятника, который должен быть передан РПЦ. В четверг Вишневский уведомил об этой встрече начальника петербургского Главка Сергея Умнова и начальника УМВД по Адмиралтейскому району Сергея Петрова. Он попросил их обеспечить общественный порядок при проведении мероприятия и предотвратить возможные провокации.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. По предварительным оценкам это может занять до трех лет. В Смольном также пояснили, что Исаакиевский собор остается в собственности города, а РПЦ получит его в безвозмездное пользование. Петербургская общественность выступила с критикой этого решения, которое не было согласовано с горожанами.

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Реплики

  1. Николай 12.01.2017 at 17:34

    Долой зажравшуюся РПЦ и властных холуёв её крышующую.

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