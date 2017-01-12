Немецкая Schwenk продала петербургскую компанию «Индустри Петробетон» И ушла с российского рынка

Группа Schwenk продала компанию «Индустри Петробетон». Об этом в четверг стало известно «Деловому Петербургу».

Как сообщает издание, сделка была закрыта в конце прошлого года. Предполагается, что сумма сделки составляет 50-70 млн рублей.

Компанию приобрели совладелец ЗАО «Беломорский порт» Павел Лившиц и Александр Щепин. Владельцы «Индустри Петробетон» сменяются уже в четвертый раз за всю историю компании.

Источники издания также сообщили, что продажа завода ознаменовала уход немецкой компании с российского рынка. Предполагается, что Schwenk сосредоточится на работе в европейском регионе.