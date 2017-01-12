Смольный останется собственником Исаакиевского собора РПЦ получит его в безвозмездное пользование

Смольный останется собственником Исаакиевского собора в Петербурге. Об этом в четверг заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Московская патриархия РПЦ получит собор на правах безвозмездного пользования. Юридический статус здания не изменится.

Отметим, просьбу о передаче Исаакия РПЦ губернатору Петербурга Георгию Полтавченко направил патриарх Кирилл. Полтавченко объявил о положительном решении на этой неделе. Это событие вызвало общественный резонанс. Петицию против передачи Исаакия в ведение РПЦ подписали 125,5 тыс. человек. Оппозиция Петербурга организовала коалицию для борьбы за светский Исаакиевский собор. При этом Смольный обещает, что в Исаакии сохранят музей.