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12.01.17 / 13:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный останется собственником Исаакиевского собора

РПЦ получит его в безвозмездное пользование

Фото АБН

Фото АБН

Смольный останется собственником Исаакиевского собора в Петербурге. Об этом в четверг заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Московская патриархия РПЦ получит собор на правах безвозмездного пользования. Юридический статус здания не изменится.

Отметим, просьбу о передаче Исаакия РПЦ губернатору Петербурга Георгию Полтавченко направил патриарх Кирилл. Полтавченко объявил о положительном решении на этой неделе. Это событие вызвало общественный резонанс. Петицию против передачи Исаакия в ведение РПЦ подписали 125,5 тыс. человек. Оппозиция Петербурга организовала коалицию для борьбы за светский Исаакиевский собор. При этом Смольный обещает, что в Исаакии сохранят музей.

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