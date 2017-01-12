США ввели санкции против двух ведомств КНДР И семерых севернокорейских госслужащих

Минфин США ввел экономические санкции против министерства труда КНДР и севернокорейской госкомиссии по планированию. Ограничительные меры также распространятся на семерых корейских чиновников, сообщается на сайте американского ведомства.

Санкции США, в частности, затронули министра государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хонга. Кроме того, ограничительные меры коснулись сотрудников Трудовой партии КНДР, которые занимаются госпропагандой.

Ранее Совбез ООН одобрил проект резолюции, который предусматривает новые санкции против КНДР. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун положительно отозвался об этом решении. Он назвал его «ясным посланием» для КНДР. По его словам, Северная Корея должна прекратить провокации