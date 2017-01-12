Минстрой: Власти РФ не планируют продлевать субсидирование ипотеки на 2017 год Но готовы запустить механизм госсубсидирования в случае необходимости

Власти РФ не намерены продлевать программу государственного субсидирования ипотеки на 2017 год. Об этом сообщил в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

«Пока такого решения нет, но в случае, если вдруг ключевая ставка будет меняться в сторону повышения, то мы будем готовы в любой момент включить механизм субсидирования, поскольку он уже отработан, нам нужно будет буквально две-три недели, чтобы его запустить», — сказал он. Министр добавил, что в то время, когда коммерческая ставка по ипотеке составляла 17%, программа государственного субсидирования была актуальна. В настоящее время коммерческая ставка приближена к субсидированной в 12% и составляет 12,5%.

В соответствии с законом о льготном ипотечном кредитовании, правительство намерено выделить 20 млрд рублей российским банкам на субсидирование ставок по ипотеке на приобретение первичного жилья. Ставка по кредиту, при этом, не должна была быть выше 12% годовых. Программа действовала с 1 марта 2015 года, а ее завершение планировалось 1 апреля 2016 года. Правительство, однако, приняло решение о продлении программы до конца прошлого года.