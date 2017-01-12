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12.01.17 / 07:13 Новости / Россия и мир

СК исключил версию теракта на борту Ту-154 — СМИ

Следов криминального взрыва обнаружено не было

 

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

Следственный комитет РФ исключил террористическую версию крушения Ту-154 из списка вероятных причин авиакатастрофы. Следы криминального взрыва на борту лайнера обнаружены не были, сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника газеты, в ходе взрывотехнической экспертизы никаких следов теракта или обстрела с земли обнаружено не было. Сейчас следователи сосредоточили внимание на другой версии — возможной ошибке экипажа.

Напомним, Ту-154 упал в Черное море после дозаправки в Сочи. Авиакатастрофа, которая произошла ранним утром 25 декабря, унесла жизни 92 человек. Среди  них — солисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. На борту также находись журналисты нескольких российских телеканалов.

По материалам: kommersant.ru
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