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13.01.17 / 07:27 Новости / Россия и мир

Сирия предупредила Израиль об ответных мерах на авиаудар по аэропорту

Число жертв до сих пор неизвестно

сирия предупредила израиль

Фото minval.az

Сирия предупредила Израиль, что готова ответить на ракетный обстрел военного аэропорта в Дамаске. Об этом в пятницу передает Reuters.

Официальный Дамаск считает, что таким образом Израиль оказал поддержку террористам, с которыми борется правительство Сирии. Утверждается, что ракеты были запущены с севера Израиля.

Напомним, авиаудар по военному аэродрому в Дамаске был нанесен в ночь на пятницу. О числе жертв и пострадавших не сообщается. О масштабах разрушений также на данный момент также ничего не известно

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