Сирия предупредила Израиль об ответных мерах на авиаудар по аэропорту Число жертв до сих пор неизвестно

Сирия предупредила Израиль, что готова ответить на ракетный обстрел военного аэропорта в Дамаске. Об этом в пятницу передает Reuters.

Официальный Дамаск считает, что таким образом Израиль оказал поддержку террористам, с которыми борется правительство Сирии. Утверждается, что ракеты были запущены с севера Израиля.

Напомним, авиаудар по военному аэродрому в Дамаске был нанесен в ночь на пятницу. О числе жертв и пострадавших не сообщается. О масштабах разрушений также на данный момент также ничего не известно