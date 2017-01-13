Ввод жилья в Петербурге в 2016 годы вырос на 2,8% год к году В эксплуатацию ввели 3,1 млн кв. м жилья

Ввод жилья в Петербурге в минувшем году превысил показатели 2015 года на 2,8%. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству.

В эксплуатацию сдали более 3,1 млн кв. м жилья. Это 1,3 тыс. домов на 57,5 тыс. квартир. Плановые показатели превысили на 7,5%. Больше всего нового жилья появилось в Красносельском, Приморском и Московском районе.

Напомним, в 2015 году в эксплуатацию приняли более 3 млн кв. м жилья. При этом традиционно в декабре сдают больше всего домов. В декабре 2016 года — 752,3 тыс. кв. м жилья. В этот список получивших разрешение на ввод вошли «проблемные» объекты – корпуса 6.1 и 6.2 ЖК «Каменка», ЖК «Лесная дача» и жилой комплекс «Полежаевский парк» от ЗАО «Монолит-Кировстрой».