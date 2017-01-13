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13.01.17 / 09:14 Новости / Общество / Россия и мир

Японские ученые вырастили кишечник из стволовых клеток

Это может помочь в лечении тяжелых заболеваний

японские ученые Японские ученые смогли вырастить из эмбриональных стволовых клеток кишечник, который полностью функционирует. Об этом в пятницу сообщил японский Национальный центр детского здоровья и развития

Во время разработок ученые использовали три вида белков. Кишечник в один сантиметр может сформироваться от одного до двух месяцев. Он полноценно функционирует и способен переваривать пищу.

По словам ученых, это достижение может помочь в борьбе с серьезными заболеваниями. Такими, как болезнь Крона.

Напомним, в январе 2014 года японский исследовать Терухико Вакаяма сообщил об обнаружении возможности получить стволовые клетки путем погружения клеток крови в кислоту. Позже ему пришлось признать свое заявление поспешным. Повторное изучение показало на допущенную ошибку.

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