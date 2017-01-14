Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга На 38-м году жизни

В Петербурге скончался солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. Об этом сообщил его друг Владимир Кузьмин.

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга... Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый веселый, самый-самый-самый в Мариинском театре», — сказано в сообщении Кузьмина на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Эдуард Цанга родился в Сактывкаре и получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В 2008 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Артист гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи и Германии.